Yapılan çalışmalar neticesinde kendilerini müşteri hizmetleri olarak tanıtmak suretiyle vatandaşların telefonlarına gelen kodları alarak Whatsapp uygulamalarını ele geçirdikleri ve Telefon rehberlerinde ekli bulunan vatandaşlara mesaj atarak para talebinde bulundukları ve birçok vatandaşı bu yöntem ile yaklaşık 30.000.000 TL dolandırdıkları tespit edilen şahıslara yönelik Kahramanmaraş ve İstanbul illerinde yapılan eş zamanlı operasyonda; 9 Şahıs yakalanıp gözaltına alındı.

Şahısların adreslerinde yapılan aramalarda; çok sayıda dijital materyal, Yabancı Uyruklu Şahıslara ait birçok Sim kart, 1 adet Ruhsatsız Silah ve 20 adet mermi ele geçirilmiştir. Yakalanan 9 şahıs emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilirken 8 kişi çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanmış 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır.