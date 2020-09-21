Öğrencilere İskur Grup’tan anlamlı hediye

Türkiye’nin tekstil devlerinden İskur Grup, ders zilinin başladığı ilk gün öğrencilere kendi ürettiği özel maskelerden hediye etti. 2020-2021 yılı Eğitim ve Öğretim yılı nedeniyle İsmail Kurtul İlkokulunda program düzenlendi.

Programa katılan Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, Pandemi nedeniyle tüm okullarda gereken tedbirlerin alındığını belirterek, 2020-2021 eğitim öğretim yılının buruk başladığını söyledi. Pandemi dönemi nedeniyle bu tür sıkıntıların yaşandığını ve bu hassas süreci kısa sürede atlatarak neşeli günlere dönülmesi temennisinde bulundu.

30’ün üzerinde ülkeye yaptığı ihracat ve binlerce çalışanıyla Türkiye ekonomisinin temel taşlarını oluşturan İskur Grup, Tekstilde gösterdiği başarıyı, ürettiği maskeyle pekiştirdi.

DOSXX markası ismiyle üretilen, Antimicrobiyel çok fonksiyonlu kumaşların geliştirilmesi amacı ile TUBİTAK projesi olarak başlayan maske üretim projesi tüm testlerden geçerek sertifikalandırıldı. Proje çerçevesinde Bio Çözünürlük özelliği olan sürdürülebilir, Doğal Elyaflardan, Esnek, Giysi konfor özelliği olan, Kullanıcıyı rahatsız etmeyen tasarımıyla, 20 YIKAMA’ ya dayanıklı maskeler geliştirildi.

Bakteri Filtrasyon Etkinliği Testi, Antibakteriyel Etkinliği Testi, Hava Geçirgenlik Testi ve Bio Yük testi gibi üst düzey testlerden geçerek Akredite Laboratuarlarca Uluslararası Test Standartlarına göre yapılarak sertifikalandırıldı.

Kahramanmaraş Eğitim hayatına eserler kazandıran Hayırsever İşadamı Abdulkadir Kurtul, ürettiği özel maskeleri İsmail Kurtul ilkokulundaki tüm öğrencilere hediye etti. İlk ders zilinin başlamasıyla ilk etapta 300 öğrenci, öğretmen ve veliye hediye edilen özel maskeler, okul mevcudu olan bin öğrenci ve velilerine de hediye edilecek.