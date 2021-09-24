Piyasalarda son durum!

Gram altın fiyatları, 29 Temmuz'dan bu yana ilk kez 500 liranın üzerini test ederken, ons altın ise Fed yönlü baskılanma sürecini sürdürdü.

Gram altın fiyatları hem ons hem de dolar/TL'deki hareketlerle kendine yön bulurken, yılın son çeyreğinde altın piyasasında hareketlilik arttı.

2021 yılının son çeyreği altın fiyatları için hareketli geçiyor. Ons altın için 2 kiritk gündem konusu bulunurken, gram altın fiyatları yaklaşık 2 aydır ilk kez 500 liranın üzerini test etti.

Gram altın fiyatları, ons tarafından esen ters rüzgâra karşın dolar kurundan destek bularak 500 lira bandının üzerine yükseldi. 502 lira üzerini gören gram altın, ilk anda burada tutunamasa da primli seyrini sürdürüyor.

Gram altın en son 29 Temmuz tarihinde 500 lira psikolojik bandının üzerini görmüştü.