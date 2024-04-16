Kahramanmaraş Valiliği, İlin Kalkınması Ve Birlikte Etkileşimin Sağlanması Amacıyla Düzenlenen İl Koordinasyon Kurulu'nun 2024 Yılı İkinci Toplantısını Gerçekleştirdi.

Vali Mükerrem Ünlüer'in Başkanlığında Yapılan Toplantıya, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Gökhan İnan Ve İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman Katılım Sağladı.

Vali Ünlüer, İlin Mevcut Durumuyla İlgili Bilgi Verirken, Önümüzdeki Dönemde Gerçekleştirilmesi Planlanan Projeler Ve Hedefler Hakkında Da Bilgi Paylaştı.

Vali Mükerrem Ünlüer, Toplantının Sonunda Yapılan Değerlendirmeler Doğrultusunda, İlin Kalkınma Ve Gelişimine Yönelik Stratejilerin Belirlenmesi Ve Uygulanması İçin İlgili Kurum Ve Kuruluşlar Arasındaki Koordinasyonun Artırılacağını Belirtti.

Bu kritik toplantı, Kahramanmaraş'ın geleceğine ışık tutacak adımların atılmasına vesile olurken, katılımcılar arasında oluşan güçlü iş birliği ve ortak vizyonun, ilin ilerlemesi ve refahı için kritik bir rol oynayacağına dair umutları artırdı.