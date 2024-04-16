Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Kahramanmaraş Havalimanı'nın 2024 yılı Mart ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı.

Buna göre; Kahramanmaraş Havalimanı'nda mart ayında, iç hat yolcu trafiği 18.532 oldu.

Mart ayında Kahramanmaraş Havalimanı'na iniş-kalkış yapan uçak trafiği 180'e ulaştı. Yük kargo+posta+bagaj trafiği ise mart ayında toplamda 140 ton oldu.

3 aylık ocak-mart dönemde ise Kahramanmaraş Havalimanı'nda yolcu trafiği 55.516, uçak trafiği 529, yük trafiği (kargo+posta+bagaj) ise 469 ton olarak gerçekleşti.