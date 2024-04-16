Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü, il genelinde bayram haftası boyunca yapılan operasyonel faaliyetleri koordine etti.

İl Cumhuriyet Başsavcılığı ile işbirliği içinde gerçekleştirilen operasyonlarda, çeşitli suçlardan arama kararı bulunan 14 kişi ile hırsızlık olaylarına karışan 14 kişi olmak üzere toplamda 28 kişi yakalandı ve adli makamlara sevk edildi. Bu operasyonlarda, 11 kişi tutuklandı.

Operasyonlar sırasında, 6,24 gram bonzai, 226 adet sentetik ecza, 14 adet ruhsatsız tabanca ve 3 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Ayrıca, trafik ekipleri tarafından trafik güvenliğini olumsuz etkileyen ve gürültü kirliliğine neden olan 39 araca yüksek sesle müzik dinlemekten, 42 araca ise abartılı egzozdan işlem yapıldı. İl Emniyet Müdürlüğü, il genelindeki genel güvenlik ve kamu düzenini sağlamak amacıyla suç ve suçlularla mücadele çalışmalarına kararlılıkla devam edeceğini açıkladı