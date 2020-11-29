Şehit polis memuru Ahmet Çiftaslan mezarı başında anıldı!

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde 5 yıl önce eski Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi'nin de hayatını kaybettiği terör saldırısında şehit olan polis memuru Ahmet Çiftaslan, kabri başında anıldı.

KAHRAMANMARAŞ 29.11.2020, 12:52 29.11.2020, 13:03
Şehit polis memuru Ahmet Çiftaslan mezarı başında anıldı!

Sur ilçesinde, 28 Kasım 2015'te, Diyarbakır Barosu tarafından, terör saldırılarında zarar gören tarihi Dört Ayaklı Minare'ye dikkati çekmek amacıyla basın açıklaması düzenlenmiş, açıklamanın ardından teröristlerin saldırısı sonucu polis memurları Ahmet Çiftaslan ve Cengiz Erdur şehit olmuş, çıkan olaylarda Tahir Elçi hayatını kaybetmişti.

Ahmet Çiftaslan'ın eşi Dilek, kızı Mehtap ve oğlu Muhammet Denizhan Çiftaslan, şehidin Şeyhadil Mezarlığı'ndaki kabrini temizleyip yıkadı. Daha sonra kabirdeki çiçeklerin bakımını yapan aile, şehit Çiftaslan için dua etti.

Dilek Çiftaslan, bugün eşinin şehadetinin beşinci yılı olmasına karşın hala ilk günkü gibi duygularının canlılığını ve tazeliğin koruduğunu söyledi.

Şehidin emanetlerini yetiştirmek, onlara güzel bir gelecek hazırlamak için yaşadığını dile getiren Çiftaslan, "Çünkü bana düşen görev de buydu. Bizim için 28 Kasım'ın farklı bir önemi var. Bu gece hiç uyuyamadım. Çok doluyum. Bu sabah bir köye gittik okuldaki çocuklara eşim adına bir şeyler yapmaya çalıştım. Allah yerini buldursun. Biz elimizden geleni yapıyoruz." dedi.

Sürekli olarak eşinin kabrini ziyaret ettiklerini belirten Çiftaslan "Biz onlara dua edip gönüllerimizi ferahlatmaya çalışıyoruz ama şehitlerimizin duasına ihtiyacımız var. Bizlere dua ediyorlardır eminim." ifadesini kullandı.

Eşinin mezarı başında huzur bulduğunu anlatan Çiftaslan, şunları kaydetti: "Evde duramadığımızda, özlediğimizde belki görebilir miyiz diye mezarının başına geliyoruz. Gelip burada huzur buluyoruz. Duasını yapıyoruz. Oturuyoruz, dertleşiyoruz. Çocuklar okula gidiyor ama ben gündüzleri geliyorum. Canım ne zaman sıkılsa dert yoldaşımın yanına geliyorum, dertleşiyoruz."

#Kahramanmaraş #Şehit polis memuru Ahmet Çiftaslan
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