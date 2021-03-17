Spor Aktüel Kahramanmaraş’ta sporun nabzını tutmaya devam ediyor!
Spor Aktüel Kahramanmaraş’ta sporun nabzını tutmaya devam ediyor.
KAHRAMANMARAŞ 17.03.2021, 09:50 18.03.2021, 16:38
Murat Baltacı’nın hazırlayıp sunduğu Spor Aktüel’e bu hafta Amatör Spor kulüpleri Federasyonu Başkan adayı Eftal Karaçalı canlı yayın konuğu oldu.
Programda seçim çalışmaları ve planlanan projeler konuşuldu.
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