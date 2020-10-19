TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Güvenç gündemi değerlendirdi!
TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı aynı zamanda AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç 7. Olağan kongrede aday almayacağını paylaşan AK Parti İl Başkanı Ömer Oruç Bilal Debgici’ye hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.
KAHRAMANMARAŞ 19.10.2020, 18:09 19.10.2020, 19:20
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TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Güvenç Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 7 Kasım’da Kahramanmaraşlılarla Buluşacağını Aksu Haber’e Paylaştı.
Güvenç konuşmasının devamında ülke gündemindeki son gelişmelere de dikkat çekti.
Aynı zamanda Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki devam eden savaşa dikkat çekerek Azerbaycan’ın yanında olduklarını dile getirdi.
Güvenç muhalefetin sert sözlerle eleştirdiği bekçilerin eğitimler sonrası göreve başlamalarıyla ilgilide suç oranlarının azaldığını kaydetti.
TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Güvenç Kahramanmaraş’ta devam eden projeler ve yatırımları da Aksu Haber’e değerlendirerek şehrin gelişimi ve kalkınması için çalışmalara devam ettiklerini söyledi.
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