Ünlü Stratejist Abdullah Çiftçi'den önemli açıklamalar

Ünlü Stratejist Abdullah Çiftçi 21. Yüzyılın arka planını anlattı

KAHRAMANMARAŞ 29.09.2021, 15:51 29.09.2021, 18:33

Ünlü Stratejist Abdullah Çiftçi, Youtube kanalından yayınladığı videosunda yakın gelecekte neler yaşayacağımıza dair bilgiler aktardı.

İlerleyen zamanda koronavirüs salgınıyla mücadelede rahatlık yaşayacağımızı belirten Çiftçi, korona ve iklim krizinden bunaldığımız zamanda büyük reset sistemi devreye gireceğini söyledi.

 Konuşmasının devamında çiftçi, ilerleyen zamanlarda vücutlara çip takma muhabbetinin olacağını söyledi.

#Stratejist #Abdullah Çiftci #AksuTV #AksuTVHaber
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