Kahramanmaraş'ın sokaklarında dükkânlara yaklaştıkça, taze pişmiş unlu mamullerin kokusu herkesi adeta büyülüyor. çörek, katmer, susamlı çubuk ve daha birçoğu..

İsmi ne olursa olsun, bu lezzetler damaklarda unutulmaz bir iz bırakıyor. Yerel işletmeler, bu talebi karşılamak için üretimlerini artırırken, her birinin geleneksel tariflerle hazırladığı ürünler, ziyaretçileri cezbediyor.

Esnaf, her gün artan talebi karşılamak için yoğun bir tempoda çalışırken, bu popüler lezzetlerin Kahramanmaraş'ın kültürel mirasını ve zengin mutfağını temsil ettiğini vurguluyor,

Yıllardır bu mesleği sürdüren işletme sahibi İsmail kahveci ise Aksu habere özel şu ifadelere yer verdi