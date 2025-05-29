Kahramanmaraş’ın ve Türkiye’nin ekonomik kalkınmasında öncü rol üstlenen Kipaş Holding, 17 bin çalışanıyla sadece bir sanayi devi değil, aynı zamanda büyük bir aile olma özelliğini taşıyor. Ülke ekonomisine sağladığı katma değerle dikkat çeken dev holding, sanayi, eğitim, spor ve sosyal sorumluluk alanlarında gerçekleştirdiği başarılı projelerle adından sıkça söz ettiriyor.

Hanefi Öksüz Aksu Haber’e Konuştu: “Kahramanmaraş İçin Ne Yapsak Az”

Kipaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hanefi Öksüz, Aksu Haber’e yaptığı özel açıklamalarda hem şehir hem de ülke ekonomisine dair önemli değerlendirmelerde bulundu. 6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan asrın felaketinin ardından toparlanma sürecine giren Kahramanmaraş’ın, yeniden ayağa kalkma iradesini sanayi alanında da güçlü bir şekilde ortaya koyduğunu belirtti.

Öksüz, “Böylesine ağır bir yıkım yaşamış bir şehirden, 9 firmanın İSO 500 listesinde yer alması büyük bir başarıdır. Bu başarı, şehrimizin üretim gücünün, direncinin ve umudunun göstergesidir,” ifadelerini kullandı.

Kipaş’tan 4 Şirketle İSO 500’e Damga

2024 yılı “Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu” listesinde Kipaş Holding bünyesindeki 4 şirketin yer alması, holdingin üretim ve istihdamdaki gücünü bir kez daha ortaya koydu. Hanefi Öksüz, “Biz Kipaş olarak, Kahramanmaraş’a ne kadar katkı sağlarsak, o kadar mutlu oluruz. Bu topraklara borcumuz var ve bu borcu sadece yatırımlarla değil, insanımıza dokunan sosyal projelerle de ödüyoruz” dedi.

Sporun Her Alanında Kipaş İmzası

Ekonomiye olduğu kadar sosyal hayata ve sporun gelişimine de büyük önem veren Kipaş Holding, Akedaş Kahramanmaraş İstiklalspor ve Kipaş İstiklalspor Basketbol Takımı’na sağladığı desteklerle de takdir topluyor. Hanefi Öksüz, her iki takımın da elde ettiği şampiyonlukların, şehir adına gurur verici olduğunu vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü: “Spor sadece bir rekabet alanı değil, aynı zamanda birleştirici bir güçtür. Biz de bu güce katkı sağlamaktan onur duyuyoruz. Bu şehirde kazanılan her başarıda bizim de bir tuğlamız olsun istiyoruz” diye konuştu.

“Birlikte Başarıyoruz, Birlikte Yükseliyoruz”

Hanefi Öksüz, konuşmasının sonunda birlik ve beraberlik mesajı vererek, “Kahramanmaraş; çalışkan insanları, köklü sanayisi ve kültürel zenginliğiyle çok daha fazlasını hak eden bir şehir. Yeter ki inanalım, birlikte üretelim ve birbirimize destek olalım. Kipaş Holding olarak biz üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz” dedi.

Kipaş Holding’in başarı hikâyesi sadece rakamlarla değil, şehirle kurduğu gönül bağıyla da örnek alınacak nitelikte. Sanayiden spora, eğitimden sosyal sorumluluğa kadar her alanda Kahramanmaraş’ın gelişimine katkı sunan bu dev yapı, geleceğe umutla bakmak isteyen tüm şehirler için ilham kaynağı olmaya devam ediyor.