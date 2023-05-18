Yüzyılın afeti olarak Adlandırılan Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından kentte birçok kurum ve kuruluş gelerek yardım için seferber oldu.

Bu kapsamda afetin üzerinden aylar geçti ve yaralar büyük ölçüde sarıldı, konuyla ilgili olarak kahraman kentte gelinen son durum hakkında kent genelinde ulusal ve yerel bazda faaliyet gösteren basın mensuplarına bilgiler verildi.

Koordinatör valilerinde katılım sağladığı toplantıda Kahramanmaraş valisi Ömer Faruk coşkun kentin barınmadan yiyeceğe birçok temel ihtiyacının kent merkezi, ilçeler ve kırsalda büyük ölçüde karşılandığını ifade etti.

Vali coşkun açıklamasının devamında yeniden ayağa kalkmak için canla başla hep birlikte çalıştıklarına dikkat çekti.

