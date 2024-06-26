Doğal güzellikleriyle göz kamaştıran Fırnız Çayı, ziyaretçilere huzur dolu ve stresten uzak bir gün geçirme imkanı sunuyor.

Hafta sonlarını Fırnız Çayı'nda değerlendiren bölge halkı ve yerli turistler, sabahın erken saatlerinde çay kenarındaki çardakları kiralayarak serin suların keyfini çıkarıyorlar.

Özellikle Azerbaycan ve çevre illerden gelen ziyaretçilerin dikkatini çeken Fırnız Çayı, saklı bir cennet havası yaratmış durumda. Doğal güzelliği ve eşsiz manzaralarıyla hayranlık uyandıran Fırnız Çayı, piknik yapmak, suya girmek, dinlenmek ve eğlenmek için tercih edilen önemli bir nokta haline gelmiştir.

Fırnız Çayı boyunca kurulmuş çardaklarda, suyun büyüsü ve doğanın yeşil tonları eşliğinde, Fırnız'da yetiştirilen alabalıkların tadını çıkaran turistler için unutulmaz anlar vaat ediyor.