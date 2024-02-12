Kahramanmaraş’ta polis ekipleri tarafından son bir hafta içerisinde operasyonlarda çeşitli suçlardan arama kararı bulunan 130 kişi yakalandı.

Alınan bilgilere göre Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü, 05 - 12 Şubat 2024 tarihleri arasında gerçekleştirdiği operasyonel faaliyetlerle çeşitli suçlardan arama kararı bulunan 97 şahıs, uyuşturucu madde ticareti yapan 4 şahıs ve ikamet ile işyerlerinde hırsızlık olaylarına karışan 29 şahıs olmak üzere toplam 130 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 130 kişiden 61’i tutuklanarak cezaevine konuldu.

Operasyonlar sırasında 44,38 gram metamfetamin, 126 adet sentetik ecza, 8 adet ruhsatsız tabanca ve 2 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Ayrıca, trafik ekipleri tarafından, trafik güvenliğini olumsuz etkileyen ve gürültü kirliliğine sebep olan 37 araca yüksek sesle müzik dinlemekten ve 33 araca ise abartı egzozdan işlem yapıldı.