Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü kentte düzenlenen törenlerle kutlandı.

Programda her yıl geleneksel olarak davul zurna gösterisi yapan, kurtuluş yıllarının önemli isimleri arasında yer alan Abdal Halil Ağa'nın torunları da gösteri yapmak üzere sahneye davet edildi. Davullarıyla sahneye çıkan gösteri ekibi, 6 Şubat tarihlerindeki depremlerine atıfta bulunup "Abdal Halil Ağa torunları olarak bu yıl davul çalmayacağız. Buruk da olsa 12 Şubat Kurtuluş Bayramımız kutlu olsun." dedi ve sahneden ayrıldı.