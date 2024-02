Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, 12 Şubat Kurtuluş Günü etkinliklerine katıldı. Etkinlikler sonrasında değerlendirmelerde bulunan Başkan Okay, kurtuluş gününün sevincini ve mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Asrın felaketinde kurtuluş ruhunun ön plana çıktığını hatırlatan Başkan Okay, şunları söyledi ; "Öncelikle bu kahraman şehrin bir evladı, bu kahraman ecdadın bir ferdi olmaktan duyduğum gururu dile getirmek istiyorum. Dünyada emsali görülmemiş bu büyük mücadelenin ortaya koyduğu ruh, bugün bu şehirde yaşayan her bir bireyin sinesinde aynı derecede yanmaktadır. Bunu Asrın felaketinde de net bir şekilde gördük. O karanlık günlerde kurtuluş ruhuyla birbirimizi kucakladık. Bundan sonra da aynı özveriyle bir ve beraber olmayı sürdüreceğiz. Bu kutlu günün sevincini ve mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz. Rabbim milletimizi, devletimizi ve İslam alemini her türlü tehlikeden, musibetten, savaşlardan ve afetlerden korusun. 12 Şubat Kurtuluş Günümüz Kutlu olsun."