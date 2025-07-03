Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Çokyaşar Mahallesi’nde çıkan anız yangını, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının yerleşim alanlarına ulaşmadan söndürülmesi, olası bir faciayı önledi.

Yangına müdahale eden itfaiye ve ilgili birimler, alevlerin çevredeki ev ve tarım arazilerine sıçramaması için yoğun çaba sarf etti. Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, soğutma çalışmalarına devam edildi.

Yetkililer, özellikle yaz aylarında anız yakmanın büyük risk taşıdığına dikkat çekerek vatandaşları uyardı. Anız yangınlarının hem çevreye hem de tarım alanlarına zarar verdiği belirtilerek, bu tür uygulamalardan kaçınılması çağrısında bulunuldu.