Fabrikadan yükselen dumanları gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbarın ardından Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri hızla olay yerine sevk edildi. Ekipler, yangına kısa sürede müdahale ederek alevlerin fabrikanın diğer bölümlerine sıçramasını engelledi.

Yangının çıkış anında fabrikada çalışan işçilerin büyük panik yaşadığı belirtilirken, işçilerin hızla tahliye edilmesi sayesinde herhangi bir yaralanma ya da can kaybı yaşanmadı. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alabilmek için hem içeriden hem de dışarıdan yoğun bir mücadele verdi. Yangının etkisiyle fabrikanın baca kısmında maddi hasar oluştuğu bildirildi.

Yangının kontrol altına alınmasının ardından ekipler soğutma çalışmalarına başladı. Yangının çıkış sebebi hakkında henüz net bir bilgi bulunmazken, fabrika yetkilileri olay yerinde incelemelerde bulundu.

Editör: Yunus Firdevsoğlu