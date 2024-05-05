Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde, bir metal fabrikasında çalışan bir işçi, forkliftin altında kalarak hayatını kaybetti.

Olay, Karacasu Karaziyaret Mahallesi'ndeki bir metal fabrikasında meydana geldi. Fabrika içerisinde manevra yapan forkliftin altında kalan 44 yaşındaki Mustafa Öztürk'ün diğer işçiler tarafından fark edilmesi üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Öztürk, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Öztürk'ün cesedi, otopsi için Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

