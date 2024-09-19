Atatürk Meydanı'nda Düzenlenen Törende Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, 2. Ordu İdari Kurmay Yarbaşkanı Tuğgeneral Mustafa Er, Türkiye Harp Malulü Şehit, Gazi, Dul Ve Yetimleri Derneği Şube Başkanı Mehmet Ali Küpeli İle Türkiye Muharip Gaziler Derneği Başkanı Tayfun Özbek Sırasıyla Atatürk Anıtı'na Çelenk Sundu.

Saygı Duruşu Ve İstiklal Marşı'nın Okunmasının Ardından Gaziler Adına Konuşmayı Türkiye Muharip Gaziler Derneği Başkanı Tayfun Özbek Yaptı.

Törenin Ardından Vali Ünlüer Ve Beraberindekiler Şehitliği Ziyaret Ederek Şehit Kabirlerine Karanfil Bırakıp Dualar Etti.

Törene Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri prof. Dr. Vahit kirişci, Ömer Oruç Bilal Debgici, Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Gemalmaz, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Murat Tiryaki, Kurum Amirleri Ve İlgililer Katılım Sağladı.

Editör: Yunus Firdevsoğlu