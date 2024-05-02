Kahramanmaraş’ta Kuzey Çevre yolunda yer alan Kuzey Parkta gençler arasında gerçekleşen sözlü tartışma, bıçaklı kavgaya döndü.

Henüz nedeni bilinmeyen bir şekilde parkta gezen gençler arasında yaşanan tartışmanın büyümesi üzerine gençlerden biri bıçakla diğer genci yaraladı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı genç olay yerinde ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Bıçakla saldıran şahıs ise cinayet büro ekiplerince yakalandı.