Kahramanmaraş'ta Perşembe günü vatandaşları bunaltıcı bir hava bekliyor. Günün en sıcak saatlerinde hava sıcaklığı 38 dereceye kadar çıkacak.

Meteoroloji verilerine göre, 09.00 ile 12.00 saatleri arasında hava sıcaklığı 35 derece civarında olacak. Öğle saatlerinde ise kentte adeta sıcak hava dalgası etkili olacak ve 12.00-15.00 saatleri arasında sıcaklık 38 dereceye ulaşacak.

Öğleden sonra ise sıcaklıklar yavaş yavaş düşmeye başlayacak. 15.00-18.00 arası 35 derece, 18.00-21.00 arası 29 derece ve 21.00-24.00 saatleri arasında ise 26 derece dolaylarında seyredecek.

Uzmanlar, özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşları öğle saatlerinde dışarı çıkmamaları konusunda uyarıyor. Güneş çarpmasına karşı tedbirli olunması, bol sıvı tüketilmesi ve doğrudan güneş ışığına maruz kalmamaya özen gösterilmesi gerektiği vurgulandı.