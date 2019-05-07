Kahramanmaraş'ta bir iş yerinin klimasının bakır borularını çaldığı ileri sürülen zanlı, tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Yeni Sanayi Sitesi'nde bir iş yerinden 80 metre uzunluğundaki bakır borunun çalınması ile ilgili çalışma başlattı.

Hırsızlık Bürosu ekipleri, hırsızlık olayını F.D'nin gerçekleştirdiğini belirledi.

Polis ekiplerince gözaltına alınan F.D, ifadesinde çaldığı boruları bir hurdacıya sattığını itiraf etti.

Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.