Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye başkanı Fırat görgel öncülüğünde KASKİ Genel Müdürlüğü İlbank aracılığı ile Dünya bankası hibe kredisi kapsamında, Merkez Dulkadiroğlu ve Onikişubat ilçelerinde, ekonomik ömrünü tamamlamış ve 6 Şubat depremlerinde de büyük ölçüde hasar almış, içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarını yenileme çalışmalarını büyük bir özveriyle Devam Ettiriyor.

Akıllı altyapı teknolojisiyle entegre edilerek, SCADA otomasyon sistemiyle anlık takipler yapılarak olası olumsuzluklara ivedilikle müdahale edilecek OLAN VE 1 4 farklı bölgede devam eden çalışmaların güncel yatırım bedeli 514 milyon TL.

Projenin tamamlanmasıyla birlikte Merkez ilçelerde Vatandaşların daha sağlıklı ve kesintisiz bir altyapı hizmetine kavuşmaları hedefleniyor.

