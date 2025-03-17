Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, Ramazan ayında zorlu bir mesai sürdürüyor.

İtfaiyeciler, yağmur, çamur ve Ramazan demeksizin görevlerini ifa etmeye devam ederek sahur ve iftarlarını görevleri başında ediyor.

Gün boyunca yangın, trafik kazası ve göçük gibi olaylara müdahale eden itfaiyeciler, akşam vakti iftarı beklerken bir kulakları telsizde, bir kulakları ezanda oluyor.

Göreve çağrıldıklarında, özel giysilerini giyip gerekli ekipmanlarını takan itfaiyeciler, bazen görevleri uzayınca oruçlarını geç açabiliyor ya da olay yerinde müdahale ettikleri esnada oruçlarını ertelemek durumunda kalabiliyor.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, toplamda 346 personel, 23 şube ve 64 araç ile hizmet veriyor.

2025 yılı içerisinde 1,200 vakaya müdahale eden ekipler, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde 5 personelini şehit verdi.

Kentte 11 ilçede bulunan 23 istasyon ile itfaiye ekipleri, yangın ve benzeri olaylara ulaşma sürelerini 3 dakikaya kadar düşürebilmektedir.

Sahur vaktinde dualarıyla göreve başlayan itfaiyeciler, olası ihbar vakalarına karşı daima tetikte bekliyor.