Saldırı Anı Kameralara Yansıdı

Görgü tanıklarının cep telefonu kameralarıyla kaydettiği görüntülerde, kalabalık bir grubun araç içinde oturan şahıslara saldırdığı, aracın camlarını ve kaportasını kaldırım taşlarıyla defalarca vurup parçaladığı görüldü.

Bir Kişi Bıçakla Yaralandı

Olay sırasında bir kişinin bıçakla yaralandığı öğrenildi. Yaralı, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Yaralının sağlık durumu hakkında resmi bir açıklama yapılmadı.

Polis Geniş Çaplı Soruşturma Başlattı

Saldırıya karışan kişilerin kimliklerinin tespit edilmesi ve yakalanması için polis ekipleri geniş çaplı soruşturma başlattı. Olayla ilgili incelemeler sürüyor.