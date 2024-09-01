Yaklaşık 2 bin modifiyeli aracın katılımıyla düzenlenen festivalde, desibel, güzellik ve basıklık yarışmaları gibi etkinlikler büyük ilgi gördü. Festivalde modifiyeli araç kültürüne gönül vermiş birbirinden ünlü isimler de yer aldı.

Kahramanmaraşlı ve çevre illerden gelen araç severlerin yoğun ilgi gösterdiği festival, 1 Eylül Pazar günü saat 19.00’a kadar devam edecek. Tüm araba tutkunlarına kapılarını açan etkinlik, Kılavuzlu Millet Bahçesi’nde renkli görüntülere sahne oldu.

Editör: Yunus Firdevsoğlu