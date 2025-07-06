Olay, Akçakoyunlu Mahallesi 13. Sokak üzerinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, yabancı uyruklu 55 yaşındaki H.M., henüz bilinmeyen bir nedenle motosikletin kontrolünü kaybederek kaza yaptı.

Hastaneye Kaldırıldı

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, daha sonra ambulansla Yörükselim Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumuna ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmazken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.