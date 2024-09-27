Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesinde genç bir kız tarafından dakikalarca sopayla darp edilen çoban Nail Yener’e, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı destek sağlıyor. Yaşanan acı olayın ardından harekete geçen Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri, Yener ve ailesini ziyaret ederek, yanlarında oldukları mesajını verip destek süreçlerini başlattı.

Andırın ilçesinin Çokak Mahallesi’nde meydana gelen darp olayının ardından Bakanlık yetkilileri, Nail Yener’in ailesine gerekli rehberlik ve bilgilendirme hizmetlerini sunarak destek sürecini devreye aldı. Aileye, il müdürlüğünün sunduğu hizmet modelleri hakkında bilgilendirme yapıldığı ve her türlü desteğin sağlanacağı belirtildi.