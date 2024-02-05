Kahramanmaraş’ta Yoğun kar yağışı ve sis nedeni ile gece saatlerinde araçları ile mahsur kalan 3 kişi Afet Koordinasyon Merkezi whatsaap ihbar hattına ve 153’e ihbarda bulundu. İhbarı alan yetkililer, hızla harekete geçerek Akom whatsapp hattına gönderilen konum üzerine bölgede arama çalışmalarını başlattılar.

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri ekipleri, iş makinalarıyla bölgede yoğun bir arama yaptılar ancak mahsur kalanları bulamadılar. Ancak, vakit kaybetmeden itfaiye arama kurtarma ekibi harekete geçti.

Yoğun siste gerçekleştirilen arama kurtarma çalışmaları sonucunda, mahsur kalan vatandaşların atılan konumun yaklaşık 1 kilometre yakınında olduğu tespit edildi.

Mahsur kalan vatandaşlara sağ salim ulaşıldı.