Açılışı Genel Sekreter Yaptı, Divan Oluşturuldu

Genel Kurul’un açılış konuşmasını KASİAD Genel Sekreteri Ahmet Görgülü yaptı. Ardından divan başkanlığına Mahmut Arıkan, yazman üyeliklerine ise Mikail Utlu ve Hüseyin Nohutlu oy birliğiyle seçildi.

Yeni Yönetim Kurulu Belirlendi

Toplantıda önce mevcut yönetim ve denetim kurullarının ibrası gerçekleştirildi. Ardından yapılan seçimlerle 15 kişilik yeni Yönetim Kurulu asil üyeleri şu şekilde belirlendi:

İsmail Dinçer

İsmail Kurtul

İsmail Nohutlu

Hikmet Gümüşer

Çağatay Emirmahmutoğlu

Oğuzhan Gümüşer

Abdullah Demir

Saadet Kübra Tanrıverdi

Merve Çelebi

Elvin Şenel

Emre Sezal Ağır hasarlı bir binanın kontrollü yıkımı başarıyla gerçekleştirildi İçeriği Görüntüle

Veysel Onur Kaynar

Ertuğrul Kazancı

Melih Hüsnü Öksüz

Hacı Mustafa Sağ

Danışma, Denetim ve Disiplin Kurulları da Seçildi

Yeni dönem için Danışma Kurulu asil üyeleri:

Ashabil Tanrıverdi

Alişan Arıkan

Mahmut Arıkan

Atila Kanbur

Kemal Karaküçük

Denetleme Kurulu asil üyeleri:

Ahmet Balsuyu

Ali Rıza Zabun

Muhiddin Murat Gemci

Disiplin Kurulu asil üyeleri:

Hüseyin Nohutlu

Hüseyin Özdal

Ali Onur Parlakyigit

✍️ Teşekkür Mesajı

Toplantının sonunda KASİAD’dan yapılan açıklamada, “Yeni dönem kurullarımızı belirlediğimiz 15. Olağanüstü Genel Kurulumuzda görev alan tüm üyelerimize ve sürece katkı sunan kurumlarımıza teşekkür ederiz.” denildi.