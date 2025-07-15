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Açılışı Genel Sekreter Yaptı, Divan Oluşturuldu

Genel Kurul’un açılış konuşmasını KASİAD Genel Sekreteri Ahmet Görgülü yaptı. Ardından divan başkanlığına Mahmut Arıkan, yazman üyeliklerine ise Mikail Utlu ve Hüseyin Nohutlu oy birliğiyle seçildi.

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Yeni Yönetim Kurulu Belirlendi

Toplantıda önce mevcut yönetim ve denetim kurullarının ibrası gerçekleştirildi. Ardından yapılan seçimlerle 15 kişilik yeni Yönetim Kurulu asil üyeleri şu şekilde belirlendi:

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Danışma, Denetim ve Disiplin Kurulları da Seçildi

Yeni dönem için Danışma Kurulu asil üyeleri:

  • Ashabil Tanrıverdi

  • Alişan Arıkan

  • Mahmut Arıkan

  • Atila Kanbur

  • Kemal Karaküçük

Denetleme Kurulu asil üyeleri:

  • Ahmet Balsuyu

  • Ali Rıza Zabun

  • Muhiddin Murat Gemci

Disiplin Kurulu asil üyeleri:

  • Hüseyin Nohutlu

  • Hüseyin Özdal

  • Ali Onur Parlakyigit

✍️ Teşekkür Mesajı

Toplantının sonunda KASİAD’dan yapılan açıklamada, “Yeni dönem kurullarımızı belirlediğimiz 15. Olağanüstü Genel Kurulumuzda görev alan tüm üyelerimize ve sürece katkı sunan kurumlarımıza teşekkür ederiz.” denildi.