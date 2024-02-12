Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü kentte düzenlenen törenlerle kutlandı.

Kurtuluş Haftası etkinlikleri, Kahramanmaraş Kalesi'nden yapılan top atışlarıyla başladı. Türk bayrağına İstiklal Madalyası'nın toka edildiği tören kapsamında, Valilik Meydanı'nda saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından kentin kurtuluşu ve yeniden inşası temalı kısa film gösterildi.

Törene katılan KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Aksu Haber’e yaptığı açıklamada Doğu Akdeniz'de bağımsız bir Türk devleti olan KKTC'nin her zaman büyük Türk milletinin ayrılmaz parçası olduğunu hatırlattı.