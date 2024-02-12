Kahramanmaraş’ın Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 104. Yıldönümü Günler Süren Etkinliklerle Birlikte 12 Şubat Günü Valilik Önünde Düzenlenen Törenle Kutlandı.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Kurtuluş Bayramı Coşkusuna Ortak Olmak Amacıyla Kahramanmaraş’a Geldi.

Cumhur Başkanı Tatar Valilik Meydanındaki Törenlere De Katılarak Burada Bir Konuşma Yaptı.

Yaptığı Konuşmada Birlik Ve Beraberliğin Önemine Dikkat Çeken Cumhur Başkanı Tatar Kentin Düşman İşgalinden Kurtuluş Günü Olan 12 Şubat'ın Önemine İşaret Etti.