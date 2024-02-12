7’den 77’ye Herkesin Bir Araya Geldiği Kutlamada Kahramanmaraşlılar 104. Önce Yaşanan Olayları Tekrar Yaşayarak bizlere bu zaferi miras bırakan ecdadı ve şehitlerimizi rahmet ve minnetle andı.

Valilik Meydanında Düzenlenen Resmi Törene Çok Sayıda Vatandaş Katıldı. Kent Savunmasının Simge İsimlerinden Abdal Halil Ağa'nın Torunları Yaptıkları Gösteriyle Büyük Beğeni Kazandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör De Kadim Tarihten Gelen Kurtuluş Destanını, Genç Yaşlı Demeden Bir Bütün Olarak 104 Yıldan Beri Gururla Yaşadıklarını Söyledi.



