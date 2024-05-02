Kahramanmaraşlı Öğrenciler SMA (Spinal Musküler Atrofi) Hastalığıyla Mücadele Eden Miran Ali'ye Destek Olmak İçin Büyük Bir Coşkuyla Bir Araya Geldi. Maarif Anadolu Lisesi'nin Ev Sahipliğinde Düzenlenen Kermes Etkinliği, Şehrin Kalbindeki Sevgi Ve Dayanışma Ruhunu Yansıttı.

Kermes Etkinliği, Renkli Stantların, Gönüllü Öğrencilerin Ve Dayanışma Dolu Ziyaretçilerin Buluşma Noktasıydı. El Emeği Ürünlerden, Lezzetli Atıştırmalıklara Kadar Çeşitli Ürünlerin Satıldığı Stantlar, Miran Ali'nin Tedavi Masraflarına Destek Olmak Amacıyla Açıldı.

Okul Yönetimi, Etkinliğe Katılan Herkese Teşekkür Ederek Bu Tarz Etkinliklerin, Toplumun Dayanışma Ve Sevgi Dolu Yüreğini Sergilediğini Vurguladı.

Kahramanmaraşlılar, Maarif Anadolu Lisesi'nin Bu Anlamlı Etkinliğiyle Bir Kez Daha Toplumun Gücünü Ve Sevgisinin Ne Kadar Büyük Olduğunu Gösterdiler. Bu Kermes, Miran Ali Gibi Mücadeleci Gençlere Umut Olmanın Yanı Sıra, SMA Hastalığına Dikkat Çekerek Farkındalık Oluşturmayı Amaçlayan Önemli Bir Adım Oldu.