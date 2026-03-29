Kilis'te bir sivil toplum kuruluşunun hizmet binasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

Saraç Mehmet Çavuş Mahallesi'nde bulunan Nazlı Ömer Çetin İlkokulu bahçesi içinde faaliyet gösteren Uluslararası Mavi Hilal İnsani Yardım ve Kalkınma Vakfına ait toplum merkezinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen Kilis Valisi Ömer Kalaylı, yetkililerden bilgi aldı.

Yangının tamamen kontrol altına alındığını belirten Vali Kalaylı, 'İlimizde faaliyet gösteren bir sivil toplum kuruluşuna ait prefabrik yapıda bir yangın meydana geldi. Yangına itfaiye ve AFAD ekipleri tarafından müdahale edildi. Yangın kontrol altına alındı ve soğutma çalışmaları devam ediyor. Olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma söz konusu değil. Yangının çevrede bulunan okul binalarına sıçramaması için gerekli tedbirler alınmıştır. İlimize geçmiş olsun.' dedi.

Kullanılamaz hale gelen yapıdaki yangının çıkış sebebi araştırılıyor.