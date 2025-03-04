KİLİS (AA) - Kilis'te, Deprem Haftası dolayısıyla İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından öğrencilerin katılımıyla deprem tatbikatı gerçekleştirildi.

Kilis Lisesi'nde düzenlenen tatbikatta senaryo gereği, çalınan sirenle birlikte öğrenci ve öğretmenler bulundukları yerlerde "hayat üçgeni" oluşturdu.

Depremin sona ermesinin ardından okuldakiler, binayı boşalttı. Öğrenciler, daha sonra okul bahçesindeki acil toplanma bölgesine geldi. Tatbikatın ardından bahçede toplanan öğrencilere deprem eğitimi hakkında bilgi verildi.

AFAD İl Müdürü Ahmet Ongun, gazetecilere, Milli Eğitim Müdürlüğü ile ortak bir tatbikat yaptıklarını söyledi.

Ongun, Kilis'in 6 Şubat depremini yaşayan şehirlerden biri olduğunu hatırlatarak, "Deprem Haftası nedeniyle yapılacak etkinlikler ile vatandaşlarımızı bilinçlendirmeyi amaçlıyoruz. Deprem anında panik yapmamak, sakin kalmak ve doğru şekilde hareket edebilmek hayati önem taşımaktadır. O nedenle öğrencilerimizi bilinçlendirmek amacındayız. Afet bilincini geliştirmek, kurumsal olarak önlemler almak, depremlere karşı daha hazırlıklı bir toplum olmak hepimizin ortak sorumluluğudur. Bu manada da okullarımızda eş zamanlı deprem tatbikatları planladık ve ilkini de gerçekleştirdik." diye konuştu.



Ongun, yapılan tatbikatlarla öğrencilere deprem anında ve deprem sonrasında neler yapmaları gerektiğini öğretmeyi hedeflediklerini vurguladı.



Tatbikata İl Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Altay da katıldı.