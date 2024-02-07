Kahramanmaraş’ta KİPAŞ Holding Ev Sahipliğinde Kırmızı Çocuklar Derneği İş Birliği İle “Kırmızı Çatı” Projesi farklı etkinliklere ev sahipliği yapıyor.

Depremin ilk gününden itibaren desteklerini sürdüren Kırmızı Çocuklar Derneği, Kahramanmaraş’ta depremden etkilenen çocuklar için farklı etkinlikler düzenleyerek onları yalnız bırakmayarak bir nebze olsun depremin izlerini silebilmek için çocukların yanında olmaya devam ediyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen çocuklar için hizmete açılan "Kırmızı Çatı" okulunda, depremin 1. Yılında da çocuklar yalnız bırakılmadı.

Düzenlenen etkinlik ile ilgili Aksu Habere konuşan Aslı Erdoğanyılmaz bu zor süreçten en fazla çocukların etkilendiğini dile getirerek şöyle devam etti.

Bu tür etkinliklerin çocuklar üzerindeki olumlu etkisine değinen Betül Zabun Kenger ise sözlerini şöyle sürdürdü.

Etkinliğe katılarak yine çocukları yalnız bırakmayan Ayça Öksüz de çocuklarla birlikte olmaktan çok mutlu olduklarını dile getirdi.