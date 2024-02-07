Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen çocuklar için hizmete açılan "Kırmızı Çatı" okulunda, depremin 1. Yılında da çocuklar yalnız bırakılmadı.

Kipaş Prefabrik Kenti'nde bulunan okulda, oyun ve kitap okuma alanları, sinema ve sosyal mekanlar bulunuyor.

Kırmızı Çocuklar Derneği'nin öncülüğünde hayata geçirilen Kırmızı Çatı projesi, depremin etkilediği çocuklara eğitim ve psikososyal destek sağlamak amacıyla kuruldu.

Konuyla ilgili Aksu Haber’e konuşan Kırmızı Çocuklar Derneği Başkanı Simay Bülbül, Depremin yıl dönümünde, çocuklara moral vermek ve destek olmak için burada olduklarını söyledi.

Kırmızı Çocuklar Derneği proje koordinatörü Yıldız Çakar ise şunları kaydetti.