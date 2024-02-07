Dulkadiroğlu Belediyesi Şubat ayı İlk Meclis Toplantısının İlk Oturumu Meclis Toplantı Salonunda Gerçekleştirildi.

Dulkadiroğlu Belediyesi Meclis Başkan Vekili Hilmi Yabasun’un Başkanlığında Yapılan Meclis Toplantısı, Saygı Duruşunda Bulunulması Ve İstiklal Marşının Okunmasıyla Başladı.

Eski Tutanak Özetlerinin Okunarak Oylandığı Toplantıda Gündem Maddeleri Görüşülerek Karara Bağlandı.

Ayrıca Toplantıda Denetim Kurulu Üyeleri Seçimi Gerçekleştirildi.

Toplantıya Katılmayanların İzinli Sayılmalarının Ardından Bir Daha Ki Oturumda Toplanmak Üzere Meclise Ara Verildi.