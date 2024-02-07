"Asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş'ta enkaz altındaki kızının elini tuttuğu fotoğrafla gündeme gelen baba Mesut Hançer'in acısı dinmiyor.

Ebrar Sitesi'nde enkazın altında kalan 16 yaşındaki kızı Irmak Leyla Hançer'in elini tuttuğu fotoğraf karesiyle akıllara kazınan acılı baba Hançer, eşi Gülseren Hançer ve iki kızıyla felaketin yıl dönümünde Irmak Leyla'nın mezarını ziyaret etti.

Baba Hançer, yaşanan acının tarif edilemez boyutta olduğunu söyledi.