Kurtuluş savaşı sırasında Anadolu'da en etkin şehirlerden biri olan Maraş’a 51 yıl önce bugün 'Kahraman' ünvanı verildi.

Kurtuluş savaşı sırasında başta düzensiz olan Kuvayı Milliye birlikleri ortaya çıkmıştır. Maraş bunlardan en etkinlerinden birine sahipti ve tüm şehir halkı hep birlikte tek yürek olup düşmana karşı direnmişlerdi. Bununla kalmayıp komşu illerin yardımlarına da yetişmişlerdi.

Maraş'a Türk Kurtuluş Savaşı sırasında halkın gösterdiği direnişten dolayı 7 Şubat 1973'ten itibaren Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Kahramanlık unvanı verilerek adı Kahramanmaraş olarak değiştirildi.

Bizde aksu haber olarak vatandaşlara 51 yıl önce kahraman şehre Kahramanmaraş ismi verildi bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz diye sorduk.