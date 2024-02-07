Adana'da oturan Fadime Gökçe'nin kızı Fikriye Aybüke Körük, geçen yıl 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depreme eşi Barış Körük ile birlikte Ebrar Sitesinde yakalandı. Körük çifti yıkılan binanın enkazında kaldı. Barış Körük'ün cansız bedenine depremden 6 gün sonra ulaşıldı.

Eşi Fikriye Aybüke Körük'e ise ulaşılamadı. Anne Fadime Gökçe, 1 yıldır aradığı kızı ile ilgili bir haber alamadı.

Kahramanmaraş'ta Ebrar Sitesi önünde düzenlenen anma programına katılan anne Gökçe, Aksu Haber’e kızından 1 yıldır haber alınamadığını belirterek şunları söyledi.

