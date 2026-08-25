Mersin’in en önemli turizm merkezlerinden biri olan Erdemli ilçesindeki Kızkalesi, yaz sezonunda hem yerli hem de yabancı turistlerin akınına uğruyor. UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’nde yer alan köklü Korykos Antik Kenti'nin kalıntılarıyla iç içe tatil imkanı sunan bölge, eşsiz taşsız plajlarıyla bu yaz da tatilcilerin gözdesi oldu.

İki adet "mavi bayraklı" plaja sahip olan turizm merkezindeki konaklama tesisleri, yaz sezonunu tam kapasiteyle geçirerek turizmcilerin yüzünü güldürdü.

"Yatak Kapasitemiz Tamamen Doldu"

Kızkalesi Turizm, Kültür ve Güzelleştirme Derneği Başkan Yardımcısı ve otel işletmecisi Mehmet Şirin Öztop, yaz sezonunun son derece verimli geçtiğini belirtti. Otellerin yatak kapasitesinin tamamen dolduğuna dikkat çeken Öztop, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Şu anda doluluk oranımız çok üst seviyede. Kızkalesi’ndeki işletmeler, oteller yüzde 100’lük doluluk oranına ulaştı. Bu durum turizmcilerimizin yüzünü güldürdü."

Ziyaretçilerin sadece deniz ve güneşin tadını çıkar olmadığını belirten Öztop; antik kent gezileri, tekne turları ve su sporlarıyla tatilcilerin dolu dolu vakit geçirdiğini ifade etti.

Sezon Kasım Ayına Kadar Uzuyor: "Burada Deniz Çok Geç Soğuyor"

Ağustos ayında ağırlıklı olarak yurt içi rezervasyonlar öne çıkarken, eylül ve sonrasında yurt dışından yoğun talep geldiğini belirten Öztop, rezervasyonların kasım ayının ilk haftasına kadar uzadığını müjdeledi.

Bu başarıda ulaşım imkanlarının payına dikkat çeken Öztop, "Özellikle Çukurova Uluslararası Havalimanı’nın faaliyete geçmesiyle rotalar çoğaldı. Burada deniz çok geç soğuyor. 20 Eylül’den sonra denizimiz çok güzel. Bütün misafirlerimizi bölgenin tarihini ve bu mevsimin güzelliklerini keşfetmeye bekliyoruz" dedi.

Mavi Bayraklı Plajlarda Hijyen ve Memnuniyet Ön Planda

Mersin Büyükşehir Belediyesi Denizkızı Turizm AŞ Plajlar Saha Koordinatörü Tolga Şahin ise Kızkalesi’nin bölgenin en önemli turizm merkezlerinden biri olduğunun altını çizdi. Mavi bayrağın getirdiği bütün standartları titizlikle uyguladıklarını belirten Şahin, temizlik, hijyen ve vatandaş memnuniyetini ön planda tutarak yaz boyunca kesintisiz hizmet sunmaya devam ettiklerini kaydetti.