Meclis Başkanı Hanefi Öksüz başkanlığında gerçekleşen toplantıda Nisan Ayı 15. Olağan Toplantısı Toplantısı'nda ele alınan konuların yanı sıra Nisan ayı faaliyetleri ve ekonomik gelişmeler masaya yatırıldı.

Kent sanayisinin önemli iş inşalarının yanı sıra Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel’ de özel konuk olarak katılımcılar arasında yerini aldı.

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntu katılımcılara hitap ederek bir sunum gerçekleştirdi.

Daha sonrasında aksu habere değerlendirmelerde bulunan Başkan Buluntu, Ticaret ve Sanayi Odamız Türkiye’ye akredite olmuş ve bu kaynakların doğru ve verimli kullanılmasında UNDP’nin bile örnek gösterdiği bir oda haline geldi ifadelerini kullandı.