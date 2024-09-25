Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası, Expo Arasta Çarşısı Toplantı Salonu’nda Eylül ayı 17.Olağan Meclis Toplantısını meclis başkanı Hanefi Öksüz Başkanlığında gerçekleştirdi.
Düzenlenen toplantıya, KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntu, Yönetim Kurulu Üyeleri, Meclis Üyeleri ve Meslek Komite Başkanlarının yanı sıra Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkan Vekili Mehmet Beşen katıldı.
Toplantıda KMTSO Meclis Başkanı Hanefi Öksüz, meclis gündemini okuyarak oylanması gereken hususları meclis üyelerinin onayına sunarak toplantıyı yönetti.
Editör: Tuğrulhan BAYRAKTAR