SİİRT (AA) - MEHMET NİYAZİ DENİZ - Siirt'te yaşayan Mesut Tutcan ve Ahmet Oğurtay, çocuklarının kokusundan rahatsızlık duyması nedeniyle, yıllarca içtikleri sigarayı bırakıp rahat nefes almaya başladı.

Kentte bir kamu kurumunda görev yapan 5 çocuk babası 55 yaşındaki Tutcan, 40 yıldır içtiği, güvenlik görevlisi olarak çalışan 2 çocuk babası 38 yaşındaki Ahmet Oğurtay ise 10 senedir kullandığı sigarayı, çocuklarının kokusundan rahatsızlık duyması nedeniyle bırakma kararı aldı.

Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezine (KETEM) başvuran Tutcan 3 yıl, Oğurtay da 3 ay önce uzmanların desteğiyle sigara bağımlılığından kurtuldu.

- "İki paket içiyordum, sigarayı bıraktığım için çok mutluyum"

Mesut Tutcan, AA muhabirine, çocuk yaşta başladığı sigarayı yıllarca içtiğini, zamanla günde 2 pakete çıkardığını söyledi.

Eve gittiğinde çocukları ile eşinin kokusundan rahatsız olması nedeniyle sigarayı bırakma kararı aldığını belirten Tutcan, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki KETEM'e başvurduğunu, poliklinik sorumlusu Dr. Büşra Eskifuruncu'nun uyguladığı 5 günlük tedavi sayesinde sigarayı bırakmayı başardığını belirtti.

Tutcan, KETEM sayesinde hayatının değiştiğini anlatarak, "Yokuşa çıktığımda 70-80 yaşındaki insanlar gibi nefes darlığı çekiyordum. Allah'a çok şükür artık sigara içmiyorum. Bu çok güzel bir nimet." dedi.

İçen kişilere sigarayı bırakmaları tavsiyesinde bulunan Tutcan, sigaranın zararlarını bıraktıktan sonra daha iyi gördüğünü ifade etti.

Tutcan, "Eskiden yokuşta yürüdüğümde nefes nefese kalıyordum. Sigarayı bıraktıktan sonra 18 yaşındaki bir gençle koşup, spor yapabilecek durumdayım. Sigarayı bıraktığıma çok memnunum. Sigaraya verdiğim parayı çocuklarımın, torunlarımın harçlığı olarak değerlendiriyorum." diye konuştu.

- "Sigarayı bıraktıktan sonra sağlığıma kavuştum"

Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesinde güvenlik görevlisi Ahmet Oğurtay da sigaraya 10 yıl önce dudak tiryakisi olarak başladığını, zamanla günde 1,5-2 paket içmeye başladığını söyledi.

Yokuşta yürürken nefes nefese kaldığını anlatan Oğurtay, "Eve gittiğimde çocuklar benden rahatsız oluyordu. Kokudan dolayı 'Baba sigara içmişsin yine.' diyorlardı. Sigarayı bırakma kararı aldım ve şu anda sigaranın bana verdiği zararları hissediyorum." ifadelerini kullandı.

KETEM aracılığıyla ekiplerin ikna ve tedavisi sayesinde 3 ay önce sigarayı bıraktığını belirten Oğurtay, sigaraya verdiği parayı çocuklara harçlık ve evin mutfak giderleri için değerlendirdiğini belirtti.



Oğurtay, yaşamındaki değişikleri şöyle anlattı:

"Sigarayı bıraktıktan sonra spora başladım. Günde 2 saat yürüyorum. Sigarayı bıraktıktan sonra sağlığıma kavuştum. Sağlığım düzeliyor, kalp atışlarım normale dönüyor. Rahat nefes alabiliyorum. Sigara zarardan başka bir şey değil. Maddi ve manevi zararını görebiliyorsun. KETEM'e teşekkür ediyorum. İçenlere sigarayı bırakmalarını tavsiye ediyorum. Bıraktıktan sonra sigaranın onlara ne kadar zarar verdiğini hissedecekler."

Dr. Büşra Eskifuruncu da bağımlılıkla mücadele için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini dile getirdi.



"Günümüzün hatta çağımızın en büyük problemlerinden biri bağımlılık. Sadece tütün değil, teknoloji, kumar, alkol bağımlılığı da önemli." diyen Eskifuruncu, şunları kaydetti:

"İlimize en yakın Diyarbakır'da çok güzel bir bağımlılık merkezimiz mevcut. İhtiyacı olan hastalarımızla ilgilenerek sevklerini sağlayabilmekteyiz. Psikolojik danışmanlarımız, sosyal hizmet uzmanlarımız mevcut. Özellikle annelerimize, babalarımıza ebeveynlik noktasında çok güzel destekler sunmaktalar ve bu hizmetlerin tamamı ücretsiz. Sigara bıraktırma polikliniğinde bağımlılıkla ilgili bilgiler veriliyor. İlaç tedavisine ihtiyacı olan hastalarımızı biz devralıyoruz. Onlara burada uygunluklarına göre nikotin bandı, nikotin sakızı, ilaç tedavisi uyguluyoruz ve daha sonraki tedavi süreçlerini takip edip, tütünsüz bir şekilde hayatlarına devam etmelerini sağlıyoruz."

