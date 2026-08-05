Araç Parkı Tartışması Bıçaklı Kavgaya Dönüştü

Burdur'da komşular arasında araç parkı nedeniyle başlayan tartışma kanlı bitti. Olayda bir baba ile oğlu bıçakla yaralanırken, saldırıyı gerçekleştirdiği öne sürülen şüpheli tutuklandı.

Olay, Fevzi Çakmak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, komşular arasında araç parkı nedeniyle çıkan sözlü tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

Baba ve Oğlunu Bıçakladı

İddiaya göre T.B., yanında bulunan bıçakla komşusu R.Ö. ile oğlu B.Ö.'yü yaraladı. Çevrede bulunan vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralanan baba ve oğlu ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

Şüpheli Tutuklandı

Olayın ardından polis ekipleri tarafından gözaltına alınan şüpheli T.B., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi hakimlik karşısına çıkarılan şüpheli, "kasten yaralama" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Polis, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.