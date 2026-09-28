Kaza, Manavgat’a bağlı Çolaklı Mahallesi’ndeki Çolaklı Turizm Merkezi Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün kimliği henüz tespit edilemeyen 68 KD 606 plakalı tır, kavşağa yaklaştığı sırada kontrolden çıktı.

Hızını alamayan tır, önce kavşaktaki trafik ışıklarına, ardından önünde seyreden 34 FZJ 464 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Tır Dorsesi Yayaların Üzerine Devrildi

Çarpmanın etkisiyle savrulan tır, yol kenarında beklemekte olan yayaların üzerine devrildi. Çevredekilerin dehşet dolu bakışları arasında yaşanan kazanın ardından durum hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

Yabancı Uyruklu 2 Kadın Olay Yerinde Can Verdi

Olay yerine ulaşan ekiplerin ve itfaiyenin tır dorsesi altında yaptığı incelemelerde, dorse altında sıkışan yabancı uyruklu iki kadının yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazada yaralanan tır sürücüsü ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Hayatını kaybeden kadınların cenazeleri yapılan incelemelerin ardından hastane morguna kaldırılırken, jandarma ekipleri kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.